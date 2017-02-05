Жебривский сообщил о письменных гарантиях по прекращению обстрелов Авдеевки

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о том, что от российских военных из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения было получено обещание о полном прекращении обстрелов в районе Авдеевки.

Жебривский также сообщил, что в случае соблюдения боевиками ДНР перемирия, ремонтные бригады утром в воскресенье, 5 февраля, начнут восстановление поврежденной линии электропередач (ЛЭП).

"Получили от российской стороны в СЦКК очередную письменную гарантию прекращения огня назавтра возле Авдеевки. Ремонтные бригады в сопровождении служащих ГСЧС утром выйдут на место прорыва ЛЭП", - сообщил глава Донецкой области.