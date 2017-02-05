США будут работать над восстановлением мира на границах Украины

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Петром Порошенко сообщил, что Соединенные Штаты будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Reuters.

— Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы, - сказал Дональд Трамп.

Ранее, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и поблагодарил Главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.