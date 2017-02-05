Эксперт объяснил, почему Грузия получила безвиз раньше, чем Украина

Грузия шла к безвизовому режиму с ЕС гораздо дольше, чем Украина – почти 10 лет. Украина же, скорее всего, получит безвиз через полтора-два месяца.

Такое мнение сайту "24" высказал политический аналитик Александр Леонов, добавив, что в Брюсселе иногда понимают, что не всегда действуют правильно и честно, ведь Украина выполнила все условия, поэтому сейчас мяч на половине поля Европы.

Украина фактически вписалась, как говорится, с точностью до миллиметра в рамки по получению безвиза. Если бы мы хотя бы полгода позже начали движение в ЕС, скорее всего, было бы гораздо больше проблем, – отмечает политолог.

Леонов отметил, что еще в 2014 году, накануне подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, разыгрался целый дипломатический триллер.

Тогда многие из европейских партнеров Украины выступал против подписания этого соглашения. Поэтому, отмечает эксперт, это была победа украинской дипломатии.

В то же время, Леонов считает, что выборы в ключевых странах ЕС, которые состоятся в этом году, не станут помехой предоставления Украине безвизового режима.

Его получение планируется еще до выборов. Кроме того, есть период имплементации результатов выборов, так это кардинально никак не повлияет на предоставление нам безвизового режима.

Напомним, Украина должна была получить безвизовый режим с ЕС еще летом 2016 года.

Но в Брюсселе заявили, что этого не произойдет, пока не будет разработан механизм приостановления безвизового режима. А 2 февраля Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима.