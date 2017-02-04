На охрану сына Трампа в деловой поездке ушло $100 тыс

04.02.17 20:30Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В продолжавшейся всего несколько дней поездке было потрачено 97 тысяч 830 долларов. Из них более 88 тысяч ушли на оплату гостиничных номеров сотрудников секретной службы.

Эрик Трамп совершил поездку в Уругвай в качестве главы компании Trump Organization в начале января, до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

На полагаемую законом ближайшим родственникам президента охрану секретной службы в продолжавшейся всего несколько дней поездке было потрачено 97 тысяч 830 долларов. Из них более 88 тысяч ушли на оплату гостиничных номеров сотрудников секретной службы, еще 9,5 тысяч было заплачено сотрудникам посольства США за работу в ходе пребывания в стране VIP-гостя в то время, как Эрик Трамп встречался с местными бизнесменами и застройщиками.

Трамп в январе объявил, что на время президентства уйдет из руководства своей компанией и передаст ее в управление сыновьям, а активы передаст в трастовое управление. При этом Трамп не стал отказываться от своих активов, которые оцениваются в миллиарды долларов.

"Поездка в Уругвай демонстрирует, как из-за отказа президента отказаться от своей доли собственности, правительство неизбежно связано с компанией Трампа", — пишет издание. Автор статьи отмечает, что "правительственные органы оказываются обязаны платить за поддержание бизнеса, который в конечном итоге помогает оплатить самого президента". "Трампы обещали разделение бизнеса и правительства, но так или иначе они получают гарантированную первой семье защиту, которая финансируется за счет бюджета", пишут в газете.

Как сообщает издание, Трамп-младший посетил Уругвай для участия в презентации строящегося жилого комплекса Trump Tower Punta del Este. Компания Трампа не осуществляет строительство комплекса, стоимость жилья в котором оценивается от 500 тысяч до 8 миллионов долларов, и не является его владельцем.

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