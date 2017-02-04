Итоги саммита ЕС: миграция и отношения с США

По итогам саммита лидеры приняли декларацию по работе на Центро-Средиземноморском пути миграции в ЕС. В нем есть решение усилить поддержку Ливии, чтобы снизить численность мигрантов и сократить их смертность.

По итогам саммита лидеры приняли декларацию по работе на Центро-Средиземноморском пути миграции в Евросоюз, самое главное здесь — решение усилить поддержку Ливии, чтобы снизить численность мигрантов и сократить их смертность при пересечении пустыни и моря.

Однако вскоре после принятия этого решения премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил журналистам, что оно не решит всех проблем. "Этого недостаточно, это часть прогресса это шаг вперед", - отметил он после саммита, сообщают РИА Новости.

Самой же интересной частью мальтийской встречи, исходя из его слов, была именно дискуссия по США.

Миграция обсуждалась в первой половине дня пятницы, отношения с США — за обедом. Эти дискуссии шли в полном составе лидеров союза, а вот вечернее обсуждение будущего 27 стран ЕС прошло без участия Великобритании.

По Центрально-Средиземноморскому пути, на который направлена принятая саммитом декларация, в 2016 году в Евросоюз прибыли более 181 тысячи мигрантов, а количество погибших или пропавших на море побило рекорд с 2013 года, сотни людей погибли уже за 2017 год, говорится в материалах саммита.

Поскольку приближается весна — потепление погоды, — лидеры ЕС решили предпринять дополнительные меры по сдерживанию миграционного потока по этому пути.

Важно отметить, что Ливия является основной страной отправления мигрантов по Центрально-Средиземноморскому маршруту. Потому саммит 28 глав решил активизировать свою поддержку именно этой страны, чтобы не просто сдержать поток мигрантов, но и бороться с деятельностью их нелегальных перевозчиков, улучшить условия пребывания беженцев на территории самой Ливии.

Проблемы Трампа с мигрантами: "за" и "против" Приоритеты в помощи Ливии будут отданы ряду направлений работы. В том числе, обучению и иной поддержке, в том числе, снаряжением, сотрудников национальной береговой охраны страны. Кроме того, речь идет о борьбе с бизнесом нелегальных перевозчиков, в которой бы участвовали различные организации, в частности, Europol, ливийская сторона и другие государства, которые лежат на пути мигрантов.

Также упоминается поддержка местных общин в Ливии, особенно в прибрежных зонах, а также вблизи наземных границ страны с государствами, откуда идет поток беженцев. Цель — улучшение социально-экономической ситуации в этих районах. ЕС готов оказывать местным общинам и экономическую помощь. Это, в том числе, может ослабить и деятельность нелегальных перевозчиков, следует из материалов к саммиту.

Лидеры упоминают в числе приоритетов и необходимость усилий по обеспечению условий в Ливии по приему мигрантов. Важным, по мнению лидеров стран ЕС, является и усиление информирования мигрантов в Ливии и иных странах, в первую очередь, чтобы бороться с бизнесом нелегальных перевозчиков. Немаловажным является и углубление диалога и сотрудничества по миграционным вопросам со всеми странами, граничащими с Ливией, говорится в декларации.

"За ланчем была очень открытая дискуссия по развитию нашего трансатлантического партнерства, развития (ситуации — Ред.) в США. Есть опасение среди 28 стран ЕС по поводу некоторых решений новой администрации США", — сказал Мускат.

При этом, как заявил на той же пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск, Евросоюзу нужны настолько крепкие отношения с США, насколько это возможно.

Однако, по словам Муската, Евросоюз намерен четко выражать США свое несогласие по определенным вопросам.

В ходе разговора по США на саммите, у лидеров "не было чувства антиамериканизма", заверил Мускат. "Было чувство, что мы должны сотрудничать с США. Однако мы не можем молчать, когда речь идет о принципах. При любых хороших отношениях мы будем говорить очень четко, ко