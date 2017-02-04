Украина и НАТО. Альянс говорит – нет, а Порошенко планирует референдум

Президент Украины заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО, а Украину Альянс даже не рассматривает своим членом в ближайшие годы.

В Украине будет проведен референдум о вступлении в НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в четверг, 2 февраля, газетой Berliner Morgenpost.

В качестве аргумента, он привел данные соцопроса. По словам Порошенко, четыре года назад лишь 16 процентов украинцев выступали за вступление в НАТО, сейчас этот показатель составляет 54 процента.

Ранее Порошенко неоднократно заявлял, что вступление в НАТО остается стратегической целью Украины.

Однако, согласно уставу НАТО, страна, у которой есть территориальные споры с сопредельными государствами, не может быть принята в Альянс. Для вступления в Альянс нужно также продолжить реформирование оборонного сектора по стандартам НАТО.

Между тем, сотрудничество Украины и НАТО на уровне двусторонних отношений со странами-членами НАТО лишь возрастает.

Напомним, на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году НАТО пообещал Киеву сотрудничество в оборонительных направлениях, в частности, был подписан комплексный пакет помощи от НАТО. Этот документ предусматривает структурную реформу Вооруженных сил Украины и системы командования, оптимизацию логистики и совместные тренировки, закупку оборудования и обучение его эксплуатации, переориентирование оборонно-промышленного комплекса на стандарты НАТО. В тексте расписано 40 пунктов сотрудничества и помощи.

В то же время, по сообщению The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, представители НАТО отменили переговоры с Киевом по вопросу противоракетной обороны в Европе, чтобы не провоцировать Россию.

Отношения с Москвой, по словам одного из собеседников издания, сейчас находятся в такой стадии, что переговоры с Украиной могут быть неверно истолкованы. Другие источники также заметили, что президент США Дональд Трамп предпринимает шаги для более тесного сотрудничества НАТО с Москвой, передает Радио Свобода.