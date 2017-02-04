22.01.17 08:002030
РФ отказала в экстрадиции 12 экс-"беркутовцев" - ГПУ
|04.02.17 19:40
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Как сообщил начальник отдела спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, еще по девяти лицам ГПУ еще не получила ответ от Российской Федерации.
Как сообщил начальник отдела спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, еще по девяти лицам ГПУ еще не получила ответ от Российской Федерации.
Москва отказала Киеву в экстрадиции 12 экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут". Согласно информации, причина отказа — получение экс-"беркутовцами" российского гражданства. Об этом сообщил начальник отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Он сообщил, что эти 12 человек входили в отряд "Беркута" из 26 человек, которые подозреваются в причастности к гибели людей во время событий в феврале 2014 года. Он отметил, что пятеро из них сейчас находятся под стражей и над ними в Украине продолжается суд, еще 21 находится в розыске.
"Учитывая оперативные данные, что эти лица могут находиться на территории РФ, мы направили в Россию запросы об их экстрадиции, но на сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ… Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России", — сказал Горбатюк, добавив, что еще по девяти лицам ГП еще не получила ответ от Р