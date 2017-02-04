«Нацюки с желто-блакитными повязками»: российский актер Садальский заявил о запрете въезда в Украину

Российский актер Станислав Садальский пожаловался, что ему запретили въезд в Украину, в которой, по его же словам «идет борьба со своим народом», пишет Таблоид.

Однако, пока речь идет только о требовании одной из общественных организаций внести артиста в «черный список». И официального запрета на въезд Садальскому от СБУ нет. Но в своем Instagram актер пишет, что уже получил запрет.

– В страну где идет борьба со своим народом, меня украинца по матери не пускают, – заявил возмущенно Садальский и выложил копию запроса в СБУ от ОО «Совет общественной безопасности», которая и требует запретить актера в Украине.

– Низкий вам поклон. Україна – це Європа. И ещё... ст.35 Конституции Украины записано: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения», – пишет актер.