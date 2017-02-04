«Нацюки с желто-блакитными повязками»: российский актер Садальский заявил о запрете въезда в Украину

04.02.17 18:51Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Российский актер Станислав Садальский пожаловался, что ему запретили въезд в Украину, в которой, по его же словам «идет борьба со своим народом», пишет Таблоид.

Однако, пока речь идет только о требовании одной из общественных организаций внести артиста в «черный список». И официального запрета на въезд Садальскому от СБУ нет. Но в своем Instagram актер пишет, что уже получил запрет.

– В страну где идет борьба со своим народом, меня украинца по матери не пускают, – заявил возмущенно Садальский и выложил копию запроса в СБУ от ОО «Совет общественной безопасности», которая и требует запретить актера в Украине.

– Низкий вам поклон. Україна – це Європа. И ещё... ст.35 Конституции Украины записано: «Каждый имеет право на свободу мировоззрения», – пишет актер.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 04.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:51«Нацюки с желто-блакитными повязками»: российский актер Садальский заявил о запрете въезда в Украину

18:36Воды в Авдеевке осталось на 3−4 дня, — глава городской ВГА

18:29В Херсоне мужчина ранил ножом пятерых взрослых и ребенка

18:28Во Франции сотни тысяч домов остались без света

18:20В Авдеевке приостановили восстановительные работы из-за новых обстрелов

18:17Скоро в Николаеве — Отборочный чемпионат Украины и Всеукраинский турнир по киокушинкай каратэ

18:07В сети появился трейлер нового фильма Анджелины Джоли

17:45За меткий бросок болельщик из Николаева выиграл на баскетбольном матче 60 тыс. грн

17:31Сюрприз для николаевцев: на Намыве появится современная зона отдыха

17:14Местные бюджеты Николаевщины в январе 2017 года получили 322 млн. грн

17:00Ураган «Лев» во Франции: без света остались 250 тысяч человек‍

16:46Вердехо вернулся на ринг после ДТП и одержал победу

16:38В центре Николаева разбирают самовольно установленный 5D-кинотеатр

16:13Кубок IBU: Успех норвежцев, Жирный - 16-ый в гонке преследования

16:12В Средиземном море в течение суток спасли 1300 мигрантов

16:00Массовое ДТП в Польше: столкнулись более двух десятков авто, есть пострадавшие

15:51"На завершение проекта "Стена" нужно еще 3,4 млрд грн", - ГПСУ

15:46СБУ поймала админа группы "Вконтакте"

15:35В Николаеве гражданин Германии найден мертвым

15:21Кличко во Флориде начал готовиться к бою с Джошуа [видео]

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

21.01.17 19:101870

В понедельник несколько улиц в Николаеве останутся без света

21.01.17 19:201530

Больше всего Трампу досталось за его особые отношения с Кремлем,- эксперт

21.01.17 19:392160

Брэд Питт переезжает к Кейт Хадсон

21.01.17 19:421590

Грозит ли Украине очередная волна мобилизации

Самые читаемые

25.01.17 09:2213410

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418690

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

29.01.17 19:256000

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

22.01.17 08:475960

Рева о пенсионной реформе: будет шок

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама