Жириновский предложил Лукашенко отдать Белоруссию России

04.02.17 15:19Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается совместить несовместимое. В частности, хочет, чтобы Белоруссия оставалась отдельным государством, но при этом получать энергоносители по внутрироссийским ценам.

«Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — сказал он на съезде ЛДПР. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Вести».

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет», — сказал он, добавив, что глава Белоруссии «высосал из России» все, что можно.

Накануне стало известно, что Минск собирается судиться с Москвой из-за срыва договоренностей по поставкам нефти. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия сократила поставки нефти, поэтому страна обратилась в суд. Кроме того, долг Белоруссии за газ составляет около $500 млн.

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Суббота, 04.02.2017

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