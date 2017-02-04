Речь Лукашенко о России вызвала ажиотаж в сети (видео)

Выступление Лукашенко уже разобрали на мемы и цитаты, не в последнюю очередь благодаря выпадам в сторону России.

Вчерашняя пресс-конференция Александра Лукашенко установила рекорд по длительности выступлений президента Беларуси - она продолжалась 7 часов 21 минуту.

Это ярчайшее выступление Лукашенко уже разобрали на цитаты, не в последнюю очередь благодаря выпадам в сторону России.

В сети выступление Лукашенко вызвало немалый ажиотаж. Президент Беларуси обвинил РФ в нарушении международных договоренностей из-за установления пограничных зон, предложил предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора за препятствие поставкам белорусских продуктов в Россию, напомнил, что РФ обещала Беларуси компенсировать высокие цены на газ.

"Они от кого границу закрывают? - возмутился Лукашенко. - Они что, лучше обороняют границу чем мы? В 1000 раз хуже, чем мы".

"Это чисто политический выпад, нельзя этого делать!" - сказал он.

Многие его цитаты стали поводом для мемов и коубов. Например, он сказал: "Сегодня, извините, долбень женится, а сам не может не то что коровы от козы или от коня отличить, но и молоток от топора... А в школе все плачутся на маленькую зарплату. Так научите детей жить".

Лукашенко рассказал, от каких производителей носит одежду - начиная от галстука и заканчивая трусами.