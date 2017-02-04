Порошенко подписал закон о внедрении электронных билетов

04.02.17 08:32Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий внедрение электронного билета. Авторы законопроекта предлагают отказаться от наличного расчета за бумажные билеты и перейти на так называемый «электронный билет».

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект позволит местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными денежными средствами.

Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта, как ожидается, позволит оценить реальный сбор средств, обоснованность тарифов на перевозки и возможности для обновления автопарка.

Также система обеспечит удобную оплату проезда и контроль, уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Это позволит внедрять различные гибкие тарифные системы.

Закон предлагает, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами.

В тоже время, Мининфраструктуры видит возможность привлечения 100 миллионов евро инвестиций, уменьшить расход предприятий на организацию сбора оплаты за проезд на 25% и повысить доход предприятий на 25%.

Закон вступает в силу через три месяца со дня публикации.

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