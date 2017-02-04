В Румынии протестуют четвертый день

04.02.17 08:09Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Около 300 тысяч жителей страны вышли на улицы.

В Румынии продолжаются массовые протесты, около 300 тысяч граждан, не согласных с изменениями в Уголовный кодекс и решением правительства об амнистии, вышли на улицы, передает телеканал Digi24.

По информации телеканала, в столице Румынии проходят наиболее крупные демонстрации, на площади у здания правительства собралось около 150 тысяч людей.

Митингующие хором исполнили гимн Румынии, у них в руках румынские флаги и плакаты, на которых написано "Аннулируйте постановление", у некоторых − картонные куклы в виде членов кабинета в тюремных робах.

Люди скандируют "Требуем отмены указа!", "Правительство в отставку!", "Воры", "Кто не скачет, тот не хочет перемен!".

Несколько улиц Бухареста перекрыты. Для обеспечения общественного порядка на Площади победы и на прилежащих к ней улицах находятся полицейские.

Пока акции протеста проходят спокойно, многие демонстранты пришли целыми семьями с детьми.

Ранее сообщалось, что 2 февраля в Румынии протестовали 140 тысяч человек.

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Суббота, 04.02.2017

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