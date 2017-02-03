Актеру Садальскому запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины не разрешила российскому актеру Станиславу Садальскому въехать на территорию страны. «В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», – написал он в Twitter.

В своем ЖЖ Садальский опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа актеру во въезде на Украину названа одна из его записей в блоге, посвященная шествию Бессмертного полка в Киеве.

«Идет угрюмая толпа, все с напряженными лицами, по кругу окруженная нацюками в военной форме с желто-блакитными повязками на руках. Нацюки рыскают по толпе, отыскивая георгиевские ленточки. Милиция наблюдает за всем этим с безопасного расстояния. Вот где реальная оккупация», – цитируется сообщение Садальского в заявлении СБУ.

Напомним, что в середине января певица Наташа Королева заявила, что не сможет посетить похороны своей бабушки в Киеве из-за запрета на въезд на Украину. Позже СБУ разрешила ей въехать в страну на ограниченный срок.