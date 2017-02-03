Актеру Садальскому запретили въезд на Украину

03.02.17 20:58Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

Служба безопасности Украины не разрешила российскому актеру Станиславу Садальскому въехать на территорию страны. «В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», – написал он в Twitter.

В своем ЖЖ Садальский опубликовал копию уведомления СБУ, в котором причиной отказа актеру во въезде на Украину названа одна из его записей в блоге, посвященная шествию Бессмертного полка в Киеве.

«Идет угрюмая толпа, все с напряженными лицами, по кругу окруженная нацюками в военной форме с желто-блакитными повязками на руках. Нацюки рыскают по толпе, отыскивая георгиевские ленточки. Милиция наблюдает за всем этим с безопасного расстояния. Вот где реальная оккупация», – цитируется сообщение Садальского в заявлении СБУ.

Напомним, что в середине января певица Наташа Королева заявила, что не сможет посетить похороны своей бабушки в Киеве из-за запрета на въезд на Украину. Позже СБУ разрешила ей въехать в страну на ограниченный срок.

Похожие новости

13.07.14 16:22СБУ задержала и подозревает в терроризме 160 украинцев и 16 россиян

22.03.14 20:41СБУ задержала в Одессе диверсионную группу, планировавшую нападение на воинскую часть

12.07.13 10:19В Запорожье СБУ задержала начальника отдела по борьбе с наркотиками во время сбыта 100 грамм метамфетамина

27.04.11 15:20Бывший николаевский правоохранитель хранил Х-файлы в своем компьютере, - СБУ

04.03.09 23:29Маски сорваны: николаевский «спецназ» БЮТ атаковал «Альфу»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Мужчина, катаясь на буере, провалился под лед в районе Варваровского моста в Николаеве

20:58Актеру Садальскому запретили въезд на Украину

20:57Николаевская БСМП получила лицензию, позволяющую работать с наркотическими препаратами

20:42Названы самые необычные места проживания туристов

20:28В Николаеве состоялась благотворительная акция «От сердца к сердцу»

20:17За чужой счет. Жизнь президентов США на пенсии

19:17Новинский призвал Порошенко проявить политическую волю и остановить войну

19:15В ДНР озвучили потери за неделю

19:06Лукашенко назвал количество беженцев из Украины

18:51Мэр Луцка умер

18:42В Николаевской области суд освободил от уголовной ответственности бывшего боевика «ДНР» по кличке «Змей»

18:30Главу департамента НБУ задержали на взятке $25 тысяч

18:23ПАО «Николаевгаз» остался без руководителя — предыдущего уволили с должности 1 февраля

18:10В Авдеевке начали восстанавливать энергоснабжение

17:52В Николаевской области хотят заменить 16 главврачей

17:48ОБСЕ: в Авдеевке возникла угроза экологической катастрофы

17:19«Гамбург» - «Байер» 03.02.2017: Прогноз, трансляция матча, ставки букмекеров

17:19Стали известны подробности покушения на владельца похоронного бюро

17:04Лукашенко признался, что носит белорусский костюм, но импортную рубашку

16:55В Калифорнии мужчина забросил в наполненный людьми ресторан бомбу

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 22:064760

Как украинские чиновники лекарства от гепатита С покупали

21.01.17 08:001760

Сегодня - Емелин день: обычаи, приметы, именины

21.01.17 08:291210

Сегодня в Николаевской области немного потеплеет, - прогноз погоды

21.01.17 08:481250

Николаевцы, поможем! У 5-летнего Артема Давыденко из Казанковского района обнаружили рак, но у родных нет денег на лечение

Самые читаемые

25.01.17 09:2213330

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418550

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475920

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255880

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама