Новинский призвал Порошенко проявить политическую волю и остановить войну

03.02.17 19:17Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

«Пока “Минские соглашения” не реализовываются, кризисы подобные авдеевскому будут возникать снова и снова», — уверен депутат.

Депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский призвал президента Украины Петра Порошенко проявить политическую волю и остановить войну. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Вчера снова гибли люди. Много людей.

По обе стороны линии разграничения гибли мирные украинцы, в руины превращались дома, школы, медицинские заведения. К сожалению, вчера “адеевский кризис” продолжился. Продолжился несмотря на все взаимные договоренности и гарантии о прекращении огня. Договоренности были нарушены, причем нарушены обеими сторонами — мощнейшим обстрелам подверглись Авдеевка, Донецк, Макеевка, обстрелам с использованием запрещенных по минским договоренностям систем залпового огня, артиллерии крупных калибров и танков», — написал Новинский.

По его мнению это имеет простое объяснение — «очень многим из тех, на ком лежит принятие решений война выгоднее мира. И такие есть и по одну, и по другую сторону».

«Пока “Минские соглашения” не реализовываются, кризисы подобные авдеескому будут возникать снова и снова. Друг против друга стоят десятки тысяч вооруженных до зубов людей и гарантировать что даже мелкая стычка не перерастет в очередную полномасштабную эскалацию практически нереально», отмечает Новинский. Депутат также считает, что ничто не мешает украинскому парламенту проголосовать всю политическую часть «минских соглашений» включая конституционную реформу, проголосовать даже с отложенной датой выполнения. Тем самым будет продемонстрировано реальное желание и намерение урегулировать конфликт мирным путем.

«Нами, оппозицией, переданы в парламент все необходимые законодательные инициативы, их только нужно обсудить, внести в сессионный зал и проголосовать. А потом садится всем миром и определять, как обеспечить безопасность всех процедур «Минска» и гарантировать их прозрачность. Если же этот парламент не готов выполнять «соглашения», если для власти сохранение коалиции и ее узкие электоральные интересы выше человеческих жизней, то нужно отправлять этот парламент в отставку и менять эту власть. В тоже время, все политики которые призывают к выходу Украины из «минского» процесса, все, кто саботируют его, должны получить персональные международные санкции как противники мирного урегулирования и представители «партии войны» -уверен депутат.

Что касается команды «переговорщиков» от Украины в трехсторонней переговорной группе, Новинский считает, что если она не способна находить компромиссы и договариваться, то должна быть заменена полностью или на людей умеющих вести переговоры. Политик также обратился к президенту Украины Петру Порошенко: «Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда.

Прошло почти три года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе. Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну! Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю».

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Пятница, 03.02.2017

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