США и Россия говорят, а Украине приходится воевать - The Economist

03.02.17 16:37Сколько просмотров этой статьи26Сколько комментариев этой статьи0

Время было очень тревожным. Через день после первого и, казалось, теплого телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным жители Авдеевки услышали грохот артиллерии.

Конфликт, который Россия развязала в Украине в 2014 году, был частично заморожен на протяжении двух лет.

Но 29 января он вновь вспыхнул с новой силой. Об этом сегодня пишет The Economist, напоминая, что через три дня, 1 февраля, тела семи погибших военных привезли в Киев.

Майдан Незалежности, на котором прошла революция 2014 года, снова был заполнен людьми. Социальные сети пестрели сообщениями о поддержке солдат и призывами собрать помощь пострадавшим.

Кроме того, пользователи распространяли видео, на которых российские "Грады" вели огонь. Украинские солдаты на передовой получали сообщения с российской стороны: "Вы лишь мясо для ваших командиров".

После того другие позиции Вооруженных сил Украины были атакованы. Количество потерь растет. Не зависимо от того, кто на самом деле начал обострение, жертвами стали 16 тысяч мирных жителей Авдеевки, которые в течение нескольких дней остались без электричества и тепла при 20 градусах мороза.

Вспышка насилия подчеркнула трудности в процессе выполнения Минских соглашений, которые обе стороны интерпретируют по-своему.

Для Киева и его западных союзников они кажутся путем для восстановления украинского контроля над захваченными российскими силами территориями и границей с Россией.

Москва же считает соглашения способом закрепить свою власть на захваченных территориях, сохранить открытую границу и создание пророссийской автономии в составе Украины, который позволил бы влиять на будущее соседней страны.

С позиции Украины, вспышка насилия - это предупреждение для американских и европейских союзников, которые начинают говорить об отмене санкций против России. "Кто посмеет говорить об отмене санкций в таких условиях?" - сказал президент Петр Порошенко во время визита в Германию.

Многие эксперты по России считают, что Путин пытается усилить войну, чтобы проверить нового американского президента. Трамп пообещал лучшие отношения с Москвой.

Путин, вероятно, испытывает его готовность закрыть глаза на российские действия в Украине. Российское правительство утверждает, что во время телефонного разговора президенты обсуждали войну на Востоке Украины.

В прошлом Белый дом и Госдепартамент быстро реагировал на случаи серьезной эскалации в Донбассе, осуждая российскую агрессию и поддерживая территориальную целостность Украины.

На этот раз Госдепартаменту понадобилось два дня, чтобы сказать, что он "глубоко обеспокоен" насилием, при этом он даже не упомянул о роли России. И это заметили в Москве. Кремль также отметил, что Америка не отреагировала на новости о том, что оппозиционера Алексея Навального снова собираются судить в России за фальшивыми обвинениями.

Навальный собирался составить конкуренцию Путину на выборах. Но теперь, похоже, будет наблюдать за процессом из тюрьмы. В свою очередь, эксперт The Atlantic Council Адриан Каратницкий писал, что Трамп не может проигнорировать Украину. Ведь если он хочет вести разговор с Путиным с позиции силы, ему понадобится военно и экономически сильная Украина.

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