Разведка обнаружила признаки подготовки РФ к наступлению на Донбассе

03.02.17 15:19Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Украинская разведка выявила некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке оккупационных войск к наступлению на Донбассе.

Об этом «РБК-Украина» сообщил собеседник в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.

Как сообщает "Ник Вести", по данным разведчиков, о готовящемся наступлении свидетельствуют изменения в структуре подразделений боевиков, в частности сокращение количества мотострелковых бригад с 3 до 2 и увеличение танковых бригад с 1 до 2.

Кроме того, на признаки подготовки к наступлению указывают последние учения российской армии у границ Украины, в ходе которых военные РФ отрабатывали форсирование водных преград.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета, которое состоялось 31 января, разрешил ВСУ отвечать на огонь противника, но запретил обстреливать жилые районы.

На данный момент войска не переходят в наступление, но им разрешены отдельные штурмовые действия.

Общее число боевиков и военных РФ на оккупированном Донбассе составляет 32 тысяч человек, из которых 40% - наемники из разных стран, в том числе из России, 30% - местные сепаратисты и 30% - кадровый состав российских войск.

Ранее разведка заявила, что в «ЛНР» дезертиры расстреляли российского офицера.

Похожие новости

02.06.15 09:55Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Швец: Оккупированные боевиками территории – троянский конь. Впустить их в состав Украины будет равносильно самоубийству

28.04.15 15:46Экс-разведчик КГБ Швец: "Путина не взяли в разведку из-за его способностей "ниже среднего". Его называли Окурком и Бледной молью"

16.04.15 09:40Частная разведка США дала прогноз развития войны на Донбассе

19.03.15 21:51Парламент дал свободу разведке для противодействия российской агрессии

07.08.14 11:19История честного нелегала

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

17:19«Гамбург» - «Байер» 03.02.2017: Прогноз, трансляция матча, ставки букмекеров

17:19Стали известны подробности покушения на владельца похоронного бюро

17:04Лукашенко признался, что носит белорусский костюм, но импортную рубашку

16:55В Калифорнии мужчина забросил в наполненный людьми ресторан бомбу

16:50Тисячі блакитних медуз винесло на пляж Австралії

16:45Гречневая диета на 7 дней — худеем быстро и без голода

16:37США и Россия говорят, а Украине приходится воевать - The Economist

16:15Благодарность за добро

16:10На Николаевщине почтальон присвоила пенсии восьми стариков

15:55Сенкевич следит за состоянием дел на "Николаевоблтеплоэнерго", которое готовится к переходу в городскую коммунальную собственность

15:45Сегодня родился немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша Феликс Мендельсон

15:36Новому поколению людей не нужно будет уметь управлять автомобилем, — эксперты

15:30УИНП опубликовал проект нового календаря праздников

15:22Представлены беспроводные наушники с солнечными батареями

15:19Разведка обнаружила признаки подготовки РФ к наступлению на Донбассе

15:00Злоумышленник оплатил свои покупки банковской картой президента Эстонии

14:52Киев заявил о боях по всей линии соприкосновения в Донбассе

14:4719-летний николаевец сядет на несколько лет из-за девушки

14:34В Киеве залили краской и заварили двери банка РФ

14:26Сколько стоит получить дефицитную профессию

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 17:281300

Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

20.01.17 17:431420

Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

20.01.17 17:541340

В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО

20.01.17 18:151560

Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды

Самые читаемые

25.01.17 09:2213300

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418510

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475910

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255850

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама