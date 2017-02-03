Разведка обнаружила признаки подготовки РФ к наступлению на Донбассе

Украинская разведка выявила некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о подготовке оккупационных войск к наступлению на Донбассе.

Об этом «РБК-Украина» сообщил собеседник в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.

Как сообщает "Ник Вести", по данным разведчиков, о готовящемся наступлении свидетельствуют изменения в структуре подразделений боевиков, в частности сокращение количества мотострелковых бригад с 3 до 2 и увеличение танковых бригад с 1 до 2.

Кроме того, на признаки подготовки к наступлению указывают последние учения российской армии у границ Украины, в ходе которых военные РФ отрабатывали форсирование водных преград.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета, которое состоялось 31 января, разрешил ВСУ отвечать на огонь противника, но запретил обстреливать жилые районы.

На данный момент войска не переходят в наступление, но им разрешены отдельные штурмовые действия.

Общее число боевиков и военных РФ на оккупированном Донбассе составляет 32 тысяч человек, из которых 40% - наемники из разных стран, в том числе из России, 30% - местные сепаратисты и 30% - кадровый состав российских войск.

Ранее разведка заявила, что в «ЛНР» дезертиры расстреляли российского офицера.