Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал обвинения в адрес России. Белорусский лидер заявил, что, восстановив пограничные зоны, Россия нарушила международные договоренности.

2 февраля на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ РФ, согласно которым на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля.

В связи с этим, выступая на большой пресс-конференции в Минске Лукашенко сказал:

«Вы представьте: существуют межгосударственные договоры и соглашения. И один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ — 801, 802, 803. Я даже называю номера этих приказов… Министр один росчерком пера это перечеркнул. Это что, нормально?».

Президент Белоруссии также отметил, что обострение в отношениях Москвы и Минска обусловлено тем, что «у России появилась настороженность, что Беларусь уйдет на Запад».