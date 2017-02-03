Киев заявил о боях по всей линии соприкосновения в Донбассе

Министерство обороны Украины заявляет, что боестолкновения происходят в пятницу почти по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, с конца прошлой недели в Донбассе происходит серьезное обострение ситуации. Украинские силовики предпринимают попытки прорыва на разных частях фронта, обстреливают жилые кварталы.

Так, в четверг вечером украинские силовики предприняли массированный обстрел центра Донецка, 13 человек было ранено, двое погибли.

При этом контрольные организации пытаются остановить кровопролитие. Так, утром в пятницу Совместный центр контроля и координации (СЦКК) предоставил письменные гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле подконтрольной Киеву Авдеевки.

Звучали призывы от Контактной группы немедленно прекратить огонь и отвести вооружение. Однако украинские силовики сразу после таких заявлений снова начинали обстрелы.