Киев заявил о боях по всей линии соприкосновения в Донбассе

03.02.17 14:52Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Министерство обороны Украины заявляет, что боестолкновения происходят в пятницу почти по всей линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, с конца прошлой недели в Донбассе происходит серьезное обострение ситуации. Украинские силовики предпринимают попытки прорыва на разных частях фронта, обстреливают жилые кварталы.

Так, в четверг вечером украинские силовики предприняли массированный обстрел центра Донецка, 13 человек было ранено, двое погибли.

При этом контрольные организации пытаются остановить кровопролитие. Так, утром в пятницу Совместный центр контроля и координации (СЦКК) предоставил письменные гарантии прекращения огня в районе аварии на ЛЭП возле подконтрольной Киеву Авдеевки.

Звучали призывы от Контактной группы немедленно прекратить огонь и отвести вооружение. Однако украинские силовики сразу после таких заявлений снова начинали обстрелы.

Похожие новости

12.01.17 10:50В Украине запустили единый электронный реестр должников, но он еще не заработал

28.06.16 12:58Яценюк в Вашингтоне принял участие в показе фильма об Украине "Точка излома" (видео)

02.10.12 14:48Верховная Рада отменила законопроект о клевете

26.09.12 11:20Депутат отзывает свой скандальный закон об уголовном наказании за клевету

07.11.10 09:52Партия регионов планирует изменить избирательную систему

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

17:19«Гамбург» - «Байер» 03.02.2017: Прогноз, трансляция матча, ставки букмекеров

17:19Стали известны подробности покушения на владельца похоронного бюро

17:04Лукашенко признался, что носит белорусский костюм, но импортную рубашку

16:55В Калифорнии мужчина забросил в наполненный людьми ресторан бомбу

16:50Тисячі блакитних медуз винесло на пляж Австралії

16:45Гречневая диета на 7 дней — худеем быстро и без голода

16:37США и Россия говорят, а Украине приходится воевать - The Economist

16:15Благодарность за добро

16:10На Николаевщине почтальон присвоила пенсии восьми стариков

15:55Сенкевич следит за состоянием дел на "Николаевоблтеплоэнерго", которое готовится к переходу в городскую коммунальную собственность

15:45Сегодня родился немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша Феликс Мендельсон

15:36Новому поколению людей не нужно будет уметь управлять автомобилем, — эксперты

15:30УИНП опубликовал проект нового календаря праздников

15:22Представлены беспроводные наушники с солнечными батареями

15:19Разведка обнаружила признаки подготовки РФ к наступлению на Донбассе

15:00Злоумышленник оплатил свои покупки банковской картой президента Эстонии

14:52Киев заявил о боях по всей линии соприкосновения в Донбассе

14:4719-летний николаевец сядет на несколько лет из-за девушки

14:34В Киеве залили краской и заварили двери банка РФ

14:26Сколько стоит получить дефицитную профессию

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 17:281300

Глава Николаевской ОГА предупредил, что кадровая политика будет жесткой

20.01.17 17:431420

Минагрополитики поддержит производство органики и виноградарство на Николаевщине

20.01.17 17:541340

В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда в честь героя АТО

20.01.17 18:151560

Николаевцам ко Дню соборности Украины вручили государственные награды

Самые читаемые

25.01.17 09:2213300

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418510

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475910

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255850

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама