Министр обороны Эстонии выступило против гастролей ансамбля имени Александрова

03.02.17 11:00Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна отрицательно ответил на предложение местного бизнесмена организовать в республике выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, сообщила в пятницу газета Ohtuleht.

По данным издания, бизнесмен Юрий Сахаров направил министру письмо с предложением организовать гастроли ансамбля в республике, отметив, что "независимость Эстонии достаточно прочна и артисты и технические работники российского ансамбля не представляют для нее никакой опасности".

Цахкна дал отрицательный ответ на это предложение. "Письмо одного товарищества с ограниченной ответственностью не может быть официальной заявкой на допуск в Эстонию военнослужащих вооруженных сил иностранного государства.

Но я могу сразу сказать, что я не дам ансамблю песни и пляски имени Александрова, входящему в состав вооруженных сил РФ, разрешение приехать в Эстонию. Российских военных не ждут в Эстонии",- заявил Цахкна.

В 2015 и 2016 годах министерство обороны Эстонии дважды отказывалось выдать разрешение на въезд в республику ансамблю имени Александрова, мотивируя отказ тем, что военное сотрудничество между Россией и Эстонией приостановлено.

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Пятница, 03.02.2017

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