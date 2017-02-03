Циничный план Кремля по Донбассу: В РФ дали совет Украине

Украина сумеет поломать план России узаконить свое вторжение на Донбасс, если будет проявлять гораздо больше активности в информационной сфере.

Такое мнение высказала российский оппозиционный политик, организатор Антивоенного движения Ольга Курносова.

«На мой взгляд, самое главное — это активность в информационной сфере. В том числе и активность во влиянии на российское информационное пространство. На мой взгляд, реально можно сделать больше, чем сегодня делается.

Потому что в России есть очень много людей, независимых активистов и блогеров, которые поддерживают Украину. Если с ними скоординироваться, то можно добиться многого. Группа друзей Украины существует не только в Европарламенте, но и России тоже .

Но по большому счету с ней никто не работает», — отметила Курносова.Ранее о намерениях России получить выгоду от обострения на Донбассе написал в сети бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.