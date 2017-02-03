У Польщі хочуть запровадити "недільну тишу"

Якщо законопроект таки підтримають, то експерти прогнозують звільнення 36 тисяч робітників

Нашумілий польський законопроект про заборону торгівлі у неділю у разі прийняття може бути дуже збитковим для Польщі – 36 тисячам поляків загрожує звільнення з робочих місць, передає vsetutpl.

Визначитись із своєю позицією стосовно обмеження торгівлі в неділю уряд Польщі повинен вже до кінця лютого, проте вже зараз прогнози експертів невтішні.

Аналітики PwC підрахували, що якщо торгувати в неділю в Польщі заборонять, поляки втратять не тільки робочі місця, але й суттєві гроші – обороти в сфері роздрібної торгівлі можуть зменшитись на майже 10 мільярдів злотих.

Резонансний законопроект незалежна профспілка “Солідарність” представила ще у вересні, проте для його прийняття і подальшого втілення необхідне рішення уряду, яке, як повідомила минулого тижня Міністр сім'ї, праці і соціальної політики Єлизавета Рафальська , буде проголошеним вже у лютому.

Наразі даний законопроект на розгляді в Сеймового підкомітету з питань ринку праці Польщі. Незважаючи на зростаюче незадоволення законопроектом серед поляків, Міністр повідомила, що в уряді до нього ставлення не таке категоричне. Наразі відбуваються обговорення закону в усіх міністерствах польського уряду.

За словами Єлизавети Рафальської, плановані нововведення стосовно заборони торгівлі у неділю мають багато недоліків, проте можливість відмовитись від проекту і розпочати роботу над новим урядом не розглядається.

Проте допрацювання необхідні – на даний час не вистачає оцінки економічних та соціальних наслідків, що випливають із запропонованих змін.

Експерти, які займаються питаннями впливу заборони торгівлі в неділю на економіку Польщі, говорять про мільярдні збитки. Матеуш Валевські, економіст PwC, заявляє про 1,8 мільярда злотих збитків для польської казни.

Основними жертвами нового закону стануть великі торгові центри – оборот в розташованих в них магазинах впаде на 4, 6 мільярда злотих, а 15-20 тисяч працівників втратять роботу.

Безумовно, найбільш важкі наслідки понесе сектор торгівлі одягом – падіння оборотів прогнозують на 1,3 мільярда злотих, а падіння зайнятості на 6-7 тисяч. осіб.

Польська Організація Торгівлі та Дистрибуції звертає увагу, що обмеження продажу в неділю означає, зокрема, проблеми для багатьох польських місцевих постачальників, що обслуговують великі торгові мережі. Наприклад, місцева пекарня,яка щоденно цілу ніч випікає хліб, щоб вранці він потрапляв на полиці свіжим.

Негативні сторони законопроекту про обмеження торгівлі в Польщі і далі активно висвітлюються, постійно з’являються нові запитання та пропозиції.

Тому автори нововведень можуть відмовитись від найбільш резонансних їх положень. Наприклад, обіцяне ув’язнення за порушення закону про обмеження торгівлі в неділю можуть замінити на звичайний штраф, розмір якого залежатиме від обороту фірми.