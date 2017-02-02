Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие Сенатор призвал президента воспользоваться законом о нацобороне, который определяет военный бюджет США на 2017 год. Глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейна призвал американского президента Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие. Политик написал президенту соответствующее письмо. В нем Маккейн призывает Трампа воспользоваться законом о национальной обороне, который определяет военный бюджет США на 2017 год, и предоставить Украине "летальное вооружение" для помощи в защите ее территории от "дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама