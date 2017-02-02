20.01.17 07:171370
Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие
|02.02.17 20:12
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Сенатор призвал президента воспользоваться законом о нацобороне, который определяет военный бюджет США на 2017 год.
Сенатор призвал президента воспользоваться законом о нацобороне, который определяет военный бюджет США на 2017 год.
Глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейна призвал американского президента Дональда Трампа предоставить Украине летальное оружие.
Политик написал президенту соответствующее письмо.
В нем Маккейн призывает Трампа воспользоваться законом о национальной обороне, который определяет военный бюджет США на 2017 год, и предоставить Украине "летальное вооружение" для помощи в защите ее территории от "дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов".