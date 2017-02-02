Снова 5 лет: Деева озвучила новое «покращення» для украинских водителей

02.02.17 19:43Сколько просмотров этой статьи71Сколько комментариев этой статьи0

Заместитель внутренних дел Анастасия Деева выступает за усовершенствование медицинского осмотра при получении водительских прав.

Об этом она сообщила журналистам, передают «Українські новини».

«Никаких пересдач (на водительские права) каждые 5 лет не будет… Для водителей категории В будет пересдача медосмотра через минимум 15 лет. Сам медосмотр должен быть усовершенствован, он должен быть более объективным, и мы призываем Минздрав присоединиться к процессу… возможно нужно сократить медосмотр и проверять только то, что нужно, например, зрение, психофизическое состояние», — сказала она.

Также Деева отметила необходимость создания электронного реестра медицинских справок, чтобы сотрудники сервисных центров МВД могли иметь к нему доступ.

Кроме того, она считает, что необходимо следить за объективностью результатов экзаменов на получение водительских прав.

Также Деева отметила, что медицинский осмотр для водителей категории С и D будет осуществляться каждые 5 лет.

Замминистра рассчитывает на завершение разработки законопроекта с данными изменениями порядка получения водительских прав во второй половине 2017 года.

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Четверг, 02.02.2017

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