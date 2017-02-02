Путин обвинил Киев в "вышибании денег" у Запада

Президент России также обвинил украинские власти в обострении ситуации на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин заявил, что обострение на Донбассе спровоцировано Киевом, который пошел на это из-за желания "вышибать" деньги из-за рубежа, "выставляя себя жертвой агрессии".

Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА Новости.

Путин назвал несколько причин обострения ситуации на востоке Украины.

"Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, деньги лучше всего вышибать из ЕС, отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии", - сказал он.

Другая причина, по его словам, заключается в том, что украинские власти таким образом "затыкает" оппозицию, которая активизировалась на фоне "явных неудач в сфере экономической и социальной политик".

Путин также обвинил Киев в неготовности к реализиации Минских соглашений. По его словам, украинские власти "ищут повод для того, чтобы отказаться от их исполнения".