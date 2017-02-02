Украинские беженцы не смогли въехать в США из-за указа Трампа

02.02.17 18:14Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

По данным некоммерческой организации World Relief, занимающейся вопросами размещения беженцев в США, в феврале только в Сиэтл должны были иммигрировать порядка 90 граждан Украины, которые получили статус беженцев.

Украинская семья, получившая статус беженцев, не смогла иммигрировать в США из-за подписанного президентом США Дональдом Трампом указа по мигрантам, сообщает портал BuzzFeed.

По данным портала, семья Карпенко, иммигрировавшая в американский Сиэтл, ожидала приезда своих родителей, которые получили статус беженцев в ноябре прошлого года. Однако, как сообщается, они не смогли въехать на территорию США из-за действия указа.

«Это ужасно, особенно учитывая, что они люди старшего поколения… Они хотели хоть какой-то безопасности в своей жизни, но теперь у них нет не то что безопасности — им негде жить», — цитирует портал слова Юрия Карпенко. По его словам, его теща и тесть получили статус беженцев из-за конфликта на территории Украины.

Он также отметил, что родители его супруги отказались от украинского гражданства, уволились с работы и продали свою квартиру, чтобы покинуть страну.

По данным некоммерческой организации World Relief, занимающейся вопросами размещения беженцев в США, в феврале только в Сиэтл должны были иммигрировать порядка 90 граждан Украины, которые получили статус беженцев. По информации портала, один из руководителей представительства в Сиэтле Лидия Руденко сама покинула Украину в 1989 году из-за религиозных преследований.

Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.

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