НАТО откладывает переговоры с Украиной

По словам западных официальных лиц, Организация Североатлантического договора отложила встречу с украинским руководством по вопросу натовской системы противоракетной обороны.

Это стало новым признаком того, что альянс не хочет провоцировать Россию.

НАТО планировала встречу с Украиной, чтобы обсудить вопрос об обломках сбившихся с курса ракет-перехватчиков из состава ПРО в случае их падения на украинской территории.

Решение отменить встречу с Украиной было принято в момент, когда альянс оказался в неловкой ситуации. НАТО начинает наращивать свои силы сдерживания на российской границе (первые немецкие войска выдвинулись во вторник), в то время как президент Дональд Трамп выражает намерение наладить отношения с российским руководителем Владимиром Путиным. Внутри альянса дипломаты обсуждают возможности расширения диалога с Россией, а некоторые руководители полагают, что Трамп постарается убедить НАТО более активно сотрудничать с Москвой.

Однако эскалация боевых действий на востоке Украины осложняет действия Брюсселя и Вашингтона по налаживанию отношений с Россией.

В украинском Донбассе, где поддерживаемые Москвой сепаратисты с 2014 года воюют с правительственными войсками, в последние дни усилились боевые действия. Сепаратисты ведут артиллерийский и ракетный огонь по городу Авдеевка, где по меньшей мере 12 украинских военнослужащих погибли, а еще десятки получили ранения.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине заявила в среду, что в этом районе ведутся ожесточенные бои. Наблюдатели зафиксировали более 10 тысяч взрывов в районе Донецка и пригородов. Украинское правительство заявило, что сепаратисты в ходе боевых действий применяют системы залпового огня «Град» и тяжелую артиллерию.

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кейт Бернс (Kate Byrnes) заявила, что из-за активизации боевых действий 17 тысяч людей в Авдеевке посреди зимы остались без воды, электричества и отопления. «Насколько мы понимаем, 2 500 из них это дети», — сказала она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что ситуация — угрожающая, и призвал к новому прекращению огня в регионе.

Трамп пообещал улучшить отношения с Кремлем, из-за чего в Москве появилась надежда, что Соединенные Штаты и Европейский Союз отменят санкции, введенные против России за ее поддержку сепаратистов и за аннексию черноморского полуострова Крым, отнятого у Украины.

Украинское правительство, в свою очередь, встревожено тем, что Трамп может заключить сделку с Россией о снятии санкций, благодаря чему Путин получит свободу действий и сможет активнее поддерживать сепаратистов.

«Ведутся массированные обстрелы, — заявил во вторник украинский президент Петр Порошенко. — Кто в таких обстоятельствах осмелится говорить о снятии санкций?»

По словам западных официальных лиц, Организация Североатлантического договора отложила встречу с украинским руководством по вопросу натовской системы противоракетной обороны.