"Да, я думаю, Порошенко - враг народа", - Надежда Савченко

02.02.17 11:26Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Украины Надежда Савченко назвала президента страны Петра Порошенко врагом народа и обвинила в том, что он делает жизнь своих граждан хуже.

«Мой враг - это тот, кто враг моему народу, кто делает жизнь каждого человека хуже. Простые люди говорят, что с каждым днем мы живем все хуже и хуже. Да, я думаю, Порошенко - враг народа», - сказала она.

При этом Надежда Савченко отметила, что будет бороться с этим врагом всеми законными методами, в том числе политическими. Депутат считает, что Украину можно вывести из кризиса двумя способами – «путем Индиры Ганди и Иосифа Сталина».

Надежда Савченко выразила мнение, что пока на Украине продолжается хаос, стране нужен жесткий лидер, который будет наводить порядок. А со временем страна должна перейти к «многолидерному типу».

«Мы не хотим так жить. Я не считаю, что надо делать ставку на одного лидера. Так как именно лидер и должен знать, что он должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной», - уточнила она.

Савченко - Герой Украины

Напомним, что Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима.

25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Надежды Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

Когда Савченко еще находилась в России, Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины, а по ее возвращении президент вручил ей орден «Золотая звезда» за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:28Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

20:40Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки

20:24В Одессу прибыла одна из главных реликвий Святой горы Афон – мощи Святого Пантелеймона

20:15В зоне АТО погибли двое военных

20:12Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие

20:00Вопрос о николаевских дорогах - решать на уровне правительства

19:52В Николаеве водителя мусоровоза ударило током

19:43Снова 5 лет: Деева озвучила новое «покращення» для украинских водителей

19:29В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен

19:18Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг"

19:03Специалисты служб по делам детей провели вечерние профилактические рейды

19:03В Украине падает производство молокопродуктов

18:56Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

18:50Какая постель теперь будет в купейных вагонах

18:46В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств

18:45Увага! Зміна погодних умов в Миколаївській області

18:40Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые

18:37Путин обвинил Киев в "вышибании денег" у Запада

18:30Чиновник пытался вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова

18:29В Viber стали доступны самоуничтожающиеся сообщения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 07:171370

В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа

20.01.17 07:341440

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

20.01.17 07:451540

«Макдональдс» впервые за 50 лет изменит рецепт приготовления «Биг-мака

20.01.17 08:001640

Курс валют на 20 января

Самые читаемые

25.01.17 09:2213150

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418350

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475860

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255750

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама