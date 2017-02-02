"Да, я думаю, Порошенко - враг народа", - Надежда Савченко

Депутат Украины Надежда Савченко назвала президента страны Петра Порошенко врагом народа и обвинила в том, что он делает жизнь своих граждан хуже.

«Мой враг - это тот, кто враг моему народу, кто делает жизнь каждого человека хуже. Простые люди говорят, что с каждым днем мы живем все хуже и хуже. Да, я думаю, Порошенко - враг народа», - сказала она.

При этом Надежда Савченко отметила, что будет бороться с этим врагом всеми законными методами, в том числе политическими. Депутат считает, что Украину можно вывести из кризиса двумя способами – «путем Индиры Ганди и Иосифа Сталина».

Надежда Савченко выразила мнение, что пока на Украине продолжается хаос, стране нужен жесткий лидер, который будет наводить порядок. А со временем страна должна перейти к «многолидерному типу».

«Мы не хотим так жить. Я не считаю, что надо делать ставку на одного лидера. Так как именно лидер и должен знать, что он должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной», - уточнила она.

Савченко - Герой Украины

Напомним, что Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима.

25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Надежды Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

Когда Савченко еще находилась в России, Петр Порошенко присвоил ей звание Героя Украины, а по ее возвращении президент вручил ей орден «Золотая звезда» за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.