В медицинском центре Стамбула захвачены заложники

1 февраля, вооруженный мужчина взял в заложники врачей и медсестер медицинского центра в Стамбуле. Медперсонал попытался остановить его, однако ситуация еще больше усложнилась.

Как пишет турецкая газета Hurriyet, злоумышленник находился на лечении в психиатрическом отделении больницы Стамбульского университета и сейчас он угрожает совершить самоубийство.

Сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, однако о том, сколько взято заложников, пока неизвестно. Отметим, что клинка «Джеррахпаша» оцеплена силами правоохранителей.

Полиция готовится к штурму здания. В настоящее время Полицейские эвакуируют пациентов и сотрудников медучреждения.

Также полиция уже ведет переговоры с захватившим заложников мужчиной.