В Калифорнии проходят массовые протесты студентов

Учащиеся университетов выступили против Трампа.

Массовые протесты, которые переросли в беспорядки, устроили студенты Калифорнийского университета Беркли. Полиция предупредила о готовности применить спецсредства для разгона демонстрантов, передает телекомпания ABC.

Поводом к протестам послужила запланированная лекция "крайне правого" редактора интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулоса.

Вместе с тем Стивен Бэннон, который ранее возглавлял Breitbart News, а сейчас является советником президента США, сообщил, что многие демонстранты выступали против Дональда Трампа.

Полицейские в оцеплении предупредили, что могут применить дубинки и химстредства против протестующих, которые начали устраивать уличные беспорядки.

Ранее полиция неоднократно призывала толпу разойтись и закрыла университет, а также студенческий городок.

"Режим запрета на вход в кампус продолжает действовать. В связи с тем, что демонстрация носит агрессивный характер, привлечены дополнительные ресурсы.

Студенты должны покинуть кампус и держаться подальше от зоны (протеста)", - говорится в Twitter управления полиции города.

По данным полиции, протестующие пошли в южную часть города, а затем стали возвращаться к студенческому городку.

"Студенты, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах. Держитесь подальше от улиц Банкрофт и Телеграф", - говорится в сообщении полиции.

Протестующие разбили стекла некоторых домов. По данным агентства Рейтер, Яннопулос отменил свое выступление в Беркли. Сообщается, что он был "эвакуирован" из кампуса.