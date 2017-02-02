На Миколаївщині судитимуть депутата райради, викритого на хабарі у 5 тисяч гривень

02.02.17 08:24Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Миколаївською місцевою прокуратурою № 1 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно депутата Баштанської районної ради за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. грн.

Нагадаємо, вказану особу у вересні 2016 року було викрито прокуратурою спільно з працівниками поліції під час отримання зазначеної неправомірної вигоди.

Вказані кошти посадовець отримав від підприємця за не вчинення перешкод у здійсненні ним господарської діяльності.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

30 січня 2017 року обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

За інформацією Миколаївської місцевої прокуратури № 1

Похожие новости

17.01.17 19:09У Миколаєві урочисто відкрили Чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат

26.01.16 14:15Минфин разъяснил новые изменения в налогообложении недвижимого имущества

30.05.14 16:00Кто должен платить налог на недвижимость? Все, что нужно знать о новом налоге

13.06.12 15:46Предприниматели сравнили тотальный запрет курения с горбачевским «сухим законом»

21.10.08 16:42В Николаеве появится гостиница на воде

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 02.02.2017

Закругление верхнее-левое

21:28Один день жителя Авдеевки: "В бомбоубежищах уже не прячемся. Привыкли" [фото]

20:40Возле Николаевской ОГА установили пункт сбора помощи жителям Авдеевки

20:24В Одессу прибыла одна из главных реликвий Святой горы Афон – мощи Святого Пантелеймона

20:15В зоне АТО погибли двое военных

20:12Маккейн призвал Трампа дать Украине оружие

20:00Вопрос о николаевских дорогах - решать на уровне правительства

19:52В Николаеве водителя мусоровоза ударило током

19:43Снова 5 лет: Деева озвучила новое «покращення» для украинских водителей

19:29В НБУ рассказали, как отличить поддельные 500 гривен

19:18Андрей Шевченко: "Зозуля стал заложником политических интриг"

19:03Специалисты служб по делам детей провели вечерние профилактические рейды

19:03В Украине падает производство молокопродуктов

18:56Будут ли николаевские школьники питаться качественной пищей?

18:50Какая постель теперь будет в купейных вагонах

18:46В Корабельном районе демонтировали 14 незаконных рекламных средств

18:45Увага! Зміна погодних умов в Миколаївській області

18:40Украинские медалистки Олимпиады-2012 получат щедрые призовые

18:37Путин обвинил Киев в "вышибании денег" у Запада

18:30Чиновник пытался вывести из госсобственности 62 га земли вблизи Львова

18:29В Viber стали доступны самоуничтожающиеся сообщения

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 07:171370

В Нью-Йорке проходит митинг против Трампа

20.01.17 07:341440

В ОБСЕ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе

20.01.17 07:451540

«Макдональдс» впервые за 50 лет изменит рецепт приготовления «Биг-мака

20.01.17 08:001640

Курс валют на 20 января

Самые читаемые

25.01.17 09:2213150

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418350

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475860

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255750

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама