На Миколаївщині судитимуть депутата райради, викритого на хабарі у 5 тисяч гривень

Миколаївською місцевою прокуратурою № 1 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно депутата Баштанської районної ради за фактом одержання неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. грн.

Нагадаємо, вказану особу у вересні 2016 року було викрито прокуратурою спільно з працівниками поліції під час отримання зазначеної неправомірної вигоди.

Вказані кошти посадовець отримав від підприємця за не вчинення перешкод у здійсненні ним господарської діяльності.

Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

30 січня 2017 року обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті.

За інформацією Миколаївської місцевої прокуратури № 1