Россия «отгораживается» от Беларуси
|01.02.17 20:15
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На границе России и Беларуси установлена пограничная зона
Такое распоряжение отдал директор ФСБ Александр Бортников, пишет Интерфакс.
Соответствующее решение приняли для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ. Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях обязали установить на границе предупреждающие знаки, а также определить время и места въезда в пограничную зону.
Вместе с тем в Беларуси сообщили, что решение было принято из-за проблем с иностранцами, которые хотят въехать в Россию.
Белорусские автобусные перевозчики уже предупреждают о том, что иностранцы должны въезжать на территорию Федерации только через международные пункты пропуска. И хотя формально в законодательстве ничего не изменилось, по сути, с 1 ноября въезд иностранцев в Россию через Беларусь объявили вне закона, пишут Белорусские новости.