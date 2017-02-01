Россия «отгораживается» от Беларуси

На границе России и Беларуси установлена пограничная зона Такое распоряжение отдал директор ФСБ Александр Бортников, пишет Интерфакс.

Соответствующее решение приняли для создания необходимых условий охраны государственной границы РФ. Региональные управления ФСБ в Смоленской, Псковской и Брянской областях обязали установить на границе предупреждающие знаки, а также определить время и места въезда в пограничную зону.

Вместе с тем в Беларуси сообщили, что решение было принято из-за проблем с иностранцами, которые хотят въехать в Россию.

Белорусские автобусные перевозчики уже предупреждают о том, что иностранцы должны въезжать на территорию Федерации только через международные пункты пропуска. И хотя формально в законодательстве ничего не изменилось, по сути, с 1 ноября въезд иностранцев в Россию через Беларусь объявили вне закона, пишут Белорусские новости.