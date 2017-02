The Washington Post: Трамп вступил в должность, в Украине падают ракеты Газета The Washington Post вышла с редакционной статьей, в которой высказывается мнение, что события в Авдеевке связаны с телефонным разговором президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. РБК-Украина публикует перевод статьи в The Washington Post. Случайность ли это, что после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Трампом пророссийские силы на Украине начали самое крупное за много месяцев наступление? Мы почему-то сомневаемся в этом. Скорее, падающие с воскресенья на позиции украинской армии ракеты «Град» и артиллерийские снаряды — это проверка нового президента с целью прозондировать, не поддастся ли он давлению со стороны Москвы. Трамп и Путин во время своего телефонного разговора уделили мало времени Украине. Официальные лица рассказали нам, что Трамп назвал это «трудным вопросом», а потом перешел к другой теме. Белый дом также не обнародовал президентский указ об отмене американских санкций против Москвы, которые были введены из-за российского вторжения в Крым и на восток Украины, хотя слухи о нем ходят весьма активно. Возможно, это связано с тем отпором, который дала в пятницу Трампу британский премьер-министр Тереза Мэй, а также высокопоставленные республиканские конгрессмены. Видимо, Путин был разочарован и почувствовал необходимость как-то подтолкнуть другую сторону. А может, он хотел сорвать запланированную на понедельник встречу украинского президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживает Киев активнее всех на Западе. Так или иначе, бездействовавшие на протяжении нескольких недель российские пушки в воскресенье внезапно вновь загрохотали у контролируемого правительственными войсками города Авдеевка, который находится севернее удерживаемого сепаратистами Донецка. Вскоре начался обстрел города Мариуполя на юге. Это важный портовый город на берегу Азовского моря, который удерживают правительственные войска. Вот один из признаков того, что наступление проводится всерьез и направляется из Кремля: украинские солдаты и гражданское население в массовом порядке получают СМС-сообщения с угрозами, что типично для тактики российских частей радиоэлектронной борьбы. Россия предсказуемо обвинила в возобновлении боевых действий Украину, а украинское командование признает, что в последние недели правительственные войска продвинулись вперед на "серую" территорию, находящуюся на линии соприкосновения сторон. Однако у Порошенко, который был вынужден прервать свой визит в Германию, вряд ли есть причины начинать очередную серию военных действий на востоке, где два последних украинских наступления закончились сокрушительными поражениями. Украинская экономика демонстрирует признаки подъема; в 2016 году там был зафиксирован позитивный рост, в то время как в России сохраняется рецессия. Украина медленно добивается успехов в деле экономических и управленческих реформ. А возобновление боевых действий создает угрозу этим успехам. Видимо, в этом заключается одна из целей Путина. Вторая его цель — принудить Трампа к уступкам, которых добивается Москва. Это не только снятие санкций, но и признание российской сферы влияния, которая распространяется на Украину. И что взамен? Путин предлагает «сотрудничество» в борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке, которое Трамп неоднократно расхваливал. Но такое российско-американское военное сотрудничество является одной из основных целей Путина. Иными словами, в рамках предлагаемой им сделки Путин получит и то, и другое. Если Трамп согласится на это, Путин достигнет своей третьей цели, ослабив глобальное влияние Америки на пользу России. На это лидеры Конгресса, такие как сенатор Джон Маккейн, пытаются указать Трампу. На это также наглядно указывает история отношений с Путиным двух последних американских президентов. Если Белый дом это проигнорирует, среди проигравших будет не только Украина. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама