Завтра Европарламент проголосует за "безвиз" для Грузии

01.02.17 16:15Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

По словам Макаллистера, завтра будет большой день для Тбилиси

Председатель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер считает, что Грузия уже завтра, 2 февраля при голосовании получит поддержку Европарламента по предоставлению безвизового режима в страны "Шенгенской зоны".

"Думаю, что завтра будет большой день для Грузии, так как Европарламент предоставит ей безвизовый режим", – заявил в среду журналистам Макаллистер.

По информации пресс-службы парламента Грузии, в среду в Страсбурге состоялась встреча Макаллстера с председателем грузинского парламента Ираклием Кобахидзе и членами парламентской делегации, которая 2 февраля будет присутствовать в Европарламенте при голосовании по вопросу либерализации виз для Грузии.

Ранее нардеп от БПП, член комитета ВР по евроинтеграции Оксана Юринец заявил, что Евросоюз отменит безвизовый режим для Грузии на пару месяцев раньше, чем для Украины из-за позиции Франции, а также из-за продолжения конфликта на Донбассе.

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