Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня для проведения ремонта инфраструктуры в Авдеевке

01.02.17 14:35Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное подтверждение гарантии прекращения огня. Три дня невероятных усилий президента Украины, наших международных партнеров. Наши ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи", – сообщил он на своей странице в соцсети Фейбсук в среду.

По словам П.Жебривского, со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров.

"После проведения детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы восстановительных работ", - отметил он.

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