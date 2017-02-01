Премьер-министр: Самое главное сегодня - позаботиться о людях, которые находятся в Авдеевке

01.02.17 15:00Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Город Авдеевка обеспечен всем необходимым, в частности, продуктами питания и палатками для обогрева. Правительство и все ответственные службы продолжат оказывать и в дальнейшем такую поддержку. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами по итогам рабочего визита в Авдеевку.

«Город абсолютно всем обеспечен: продукты питания, палатки для обогрева. Мы полностью обеспечим и в дальнейшем такую поддержку. Я дал соответствующие поручения, чтобы мы на постоянной основе обеспечили людей питьевой, технической водой, что является очень важным», - заявил Премьер-министр.

Глава Правительства отметил, что сегодня посетил Авдеевку, где провел заседание оперативного штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций. Были отработаны все сценарии развития событий.

«Я провел заседание штаба, который был сформирован вчера вечером. Фактически все службы знают, что нужно делать. Самое главное сегодня - позаботиться о людях: как о детях, так и о людях преклонного возраста, которые находятся в Авдеевке», - подчеркнул он.

Премьер-министр поручил соответствующим службам посетить одиноких людей и многодетные семьи для обеспечения необходимым, в частности - продуктами питания в случае необходимости.

Сегодня утром Военно-гражданская администрация г. Авдеевка приняла решение о прекращении учебного процесса в городе, отметил Глава Правительства. В связи с этим Премьер-министр поручил сформировать центр обучения для детей, где на базе одной школы было бы возможно обеспечить их пребывание и занятия в течение светового дня.

Также Премьер-министр отметил, что в случае необходимости Правительство готово обеспечить дофинансирование Авдеевки.

«Сегодня средств на счетах Донецкой областной военно-гражданской администрации и города Авдеевки достаточно. Никаких задержек финансирования нет. Казначейство работает как часы», - подчеркнул Глава Правительства. Премьер-министр отметил, что ситуация в Авдеевке остается сложной. Интенсивные обстрелы продолжаются.

По его словам, в помещениях «еле-еле теплые батареи» - в городе на технологическом уровне поддерживается подача тепла для обеспечения функционирования самой системы. По решению штаба по урегулированию чрезвычайных ситуаций развернуты палатки для обогрева в городе.

Глава Правительства подчеркнул, что сейчас надо добиваться прекращения огня и установления режима тишины, что даст возможность нормализовать ситуацию, подчеркнул Премьер-министр. «Режим тишины, который должен воцариться, даст возможность всем техническим службам восстановить энергоснабжение города, полноценное тепло-, водоснабжение», - отметил он. «Мы готовы выехать и все починить, но обстрелы не дают возможности это делать.

Поэтому сейчас очень важно добиться прекращения обстрелов. Как только это произойдет, будет режим тишины, сразу зайдут бригады и начнут восстановление поставок энергетики», - подчеркнул Владимир Гройсман.

Отдельно Премьер-министр поблагодарил за мужество военных, которые защищают и обороняют независимость Украины.

«То, что происходит сегодня, это преступление против человечества, против людей, которые живут в своем городе, в своих домах, их просто обстреливают, потому что враг решил, что он должен испытать на прочность нашу прекрасную державу», - подчеркнул Владимир Гройсман.

«Я посетил Авдеевку, прежде всего, чтобы почувствовать те проблемы, которые на себе испытывают люди, - отметил Премьер-министр. - Все службы сегодня готовы к выполнению тех задач, которые будут поставлены согласно ситуации.

Самое главное, чтобы не страдали люди. Моя поездка - это выражение солидарности по отношению к тем людям, которые страдают от российской агрессии». Владимир Гройсман отметил, что прошелся по улицам города. Жители города продолжают работать, несмотря на обстрелы.

«У людей очень тяжелое положение. Но, по большому счету, я видел полный оптимизм, - отметил он. - Люди абсолютно мужественные и верят в то, что будет мир и будет восстановлена территориальная целостность нашего государства».

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