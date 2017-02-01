Около 900 сотрудников Госдепа подписали меморандум против миграционной политики Трампа

В документе подчеркивается, что такая политика "противоречит американским ценностям"

Около 900 сотрудников Государственного департамента США подписали меморандум против введенного президентом США Дональдом Трампом запрета на въезд в страну граждан из семи мусульманских стран.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с документом. В частности, он подтвердил агентству существование меморандума. Источник также отметил, что документ был передан государственному секретарю Тому Шеннону.

Согласно сообщению, в меморандуме утверждается, что указ Трампа об ограничении миграции испортит отношение США со странами, для граждан которых Америка закрыла въезд, усилит антиамериканские настроения и нанесет ущерб тем, кто хотел поехать в США по гуманитарным причинам.

В документе отмечается, что такая политика "противоречит американским ценностям, которые направлены против дискриминации".

Напомним, почти половина американцев поддерживают новый миграционный указ президента США Дональда Трампа. Власти США за первые четыре дня действия миграционного указа отказали во въезде более 700 человек из 500 тыс. прибывших в США и более чем для 1 тыс. человек сделали исключение.