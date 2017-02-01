В новом директоре николаевской "Укрпочты" видят агента Кремля

01.02.17 10:59Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Назначен новый руководитель Николаевской дирекции «Укрпочты»: исполняющим обязанности директора теперь стал 57-летний выходец из Одессы Александр Ильич Генкин.

«В первый раз в истории руководство «Укрпочты» назначило руководителем не Николаевца, знающего регион, проблемы предприятия и инфраструктуру города.

А также проигнорировало согласования кандидатуры нового директора с руководством города и области, чем была грубо проигнорирована процедура назначения», — сообщил изданию "Корабелов.инфо" один из сотрудников государственного предприятия.

«По информации сотрудников дирекции, г-н. Генкин не участвовал в открытом конкурсе на должность руководителя, который проходил в декабре в Николаеве, как это делал и.о. директора Николаевской Дирекции — Ганиченко Дмитрий, но при загадочных обстоятельствах был назначен на должность.

Учитывая послужной список из открытого резюме загадочно назначеного нового руководителя, который в последнее время работал директором центрального Харьковского отделения Российского ВТБ Банка с образованием, полученным в Военной Академии тыла и транспорта МО Российской Федерации, можно предположить, что Кремль активно внедряет своих кадровых «агентов»-офицеров в стратегические государственные предприятия как ГП «Укрпочта», — говорится в сообщении.

«Такие одиозные назначения в госпредприятия Украины должны как минимум согласовываться и тщательно проверяться СБУ, и не понятно, почему военный кадровый офицер не служит Родине по призванию, это вопрос», — считает николаевец, приславший письмо в редакцию.

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