В Минске задержали украинского журналиста

01.02.17 10:05Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Журналисту запретили въезд в Россию, но выдворили его из Беларуси.

В столице Беларуси был задержан журналист канала Общественное ТВ Донбасса Виталий Сизов. Об этом у себя в Facebook рассказал журналист Алексей Мацука. Позднее информацию подтвердил сам пострадавший.

Как утверждает Мацука, Сизов прибыл в Минск для освещения встречи контактной группы, при этом у него была аккредитация МИД Беларуси.

"В 01:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки", - пишет Мацука.

Продержав Сизова в отделении до 06:00, силовики выпустили журналиста и указали, что тому "необходимо срочно" покинуть Беларусь в течение 24 часов.

Причину инцидента позднее в своем Facebook раскрыл сам журналист.

"Мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. У Беларуси и РФ есть союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь.

В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения", - сообщил Сизов.

Освобожденный журналист поблагодарил за "оперативную реакцию и помощь" украинское консульство и посольство.

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