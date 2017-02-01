Наблюдатели ОБСЕ обвинили в провокациях под Авдеевкой обе стороны

01.02.17 08:18Сколько просмотров этой статьи75Сколько комментариев этой статьи0

Наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки, а причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон. Об этом в комментарии Громадське.ТВ заявил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", – сказал он во время посещения Авдеевки во вторник, 31 января.

Хуг подчеркнул, что необходимо обеспечить доступ ремонтным бригадам для проведения работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.

В последние дни на Донбассе обострение, в частности под Авдеевкой бои не утихают уже третьи сутки. Город остался без света, воды и газа.

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