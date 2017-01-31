Ситуация в Авдеевке: в Вене началось срочное заседание ОБСЕ по поводу обстрелов в городе МИД Украины, в связи с ситуацией в Авдеевке, призывает усилить давление на Россию В связи с ситуацией в Авдеевке, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене началось экстренное заседание Постоянного совета организации. Об этом сообщает спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter. "Началось срочное заседание ОБСЕ по преступлениям росссийской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ", - написала Беца. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама