17.01.17 22:241550
Ситуация в Авдеевке: в Вене началось срочное заседание ОБСЕ по поводу обстрелов в городе
|31.01.17 20:45
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МИД Украины, в связи с ситуацией в Авдеевке, призывает усилить давление на Россию
МИД Украины, в связи с ситуацией в Авдеевке, призывает усилить давление на Россию
В связи с ситуацией в Авдеевке, в штаб-квартире ОБСЕ в Вене началось экстренное заседание Постоянного совета организации.
Об этом сообщает спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter. "Началось срочное заседание ОБСЕ по преступлениям росссийской стороны в Авдеевке. Призываем наших партнеров усилить давление на РФ", - написала Беца.