Следком РФ возбудил уголовное дело против ВСУ из-за ситуации в Авдеевке

Следком считает, что Украина нарушает минские соглашения

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против украинской стороны, обвиняя Вооруженные силы Украины в прицельном артиллерийском обстреле из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке, временно оккупированных российскими боевиками. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечено, что ГСУ СК России возбудило уголовное дело по ч.1 ст.356 УК РФ, а именно "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

По мнению российской стороны, киевская власть проявляет агрессию и нарушает ряд международных конвенций, в том числе минские соглашения.

Отметим, что ситуация в Авдеевке обострилась в воскресенье утром. Город в очередной раз стал целью обстрелов российских боевиков.

Однако, на этот раз со стороны террористов было несколько попыток штурма позиций украинских военных и самого города.

Силы АТО успешно отбили атаки боевиков, но в результате обстрелов была повреждена линия электропередач, что практически остановило работу Коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

Жители Авдеевки и Ясиноватой остались без тепла, электрики и воды. Напомним, ранее сообщалось, в Евросоюзе ситуацию в Авдеевке назвали вопиющим нарушением минских соглашений и призвали прекратить боевые действия.