По проекту "Стена" построено уже 83,2 км заграждений

Более чем за месяц построено всего 7,5 км "Стены"

В настоящее время в рамках реализации государственного проекта "Стена" вдоль украино-российской границы построено 83,2 км заградительного забора.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Согласно данным Госпогранслужбы, уже обустроено и содержится более 270 км противотранспортные рвов, более 47 км контрольно-следовых полос, более 153,2 км рокадных дорог и приобретено 4 боевых подвижных модуля. Кроме того, запланировано установление системы видеоконтроля и сигнализации на участках четырех подразделений в Харьковской области.

Также планируется продолжить развертывание (реконструкцию, обустройство) пограничных подразделений, а именно: ввести в эксплуатацию 3 объекта в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Как сообщают пограничники, для реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы госбюджетом на 2017 год запланировано 200 млн гривен.

Также, согласно задачам на 2017 год, в рамках Плана, запланировано завершение инженерно-технического обустройства участков трех подразделений в пределах Харьковской области и продолжения работы в Луганской области. Напомним, в конце декабря 2016 года глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко сообщал, что в Харьковской обл. выполнено более половины работ над проектом "Стена".