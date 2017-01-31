США оштрафували найбільший банк Німеччини за відмивання грошей РФ
|31.01.17 17:00
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Deutsche Bank займався відмиванням російських грошей.
Сполучені Штати Америки на 425 мільйонів доларів оштрафували найбільший німецький банк Deutsche Bank. Причиною покарання стала схема "дзеркальних угод" з російськими акціями, повідомило DW.
Згідно з наданою інформацією, на фінансових операціях з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько 10 млрд доларів. В схемі були залучені клієнти, які купували акції в Росії і перепродували їх через лондонський філіал Deutsche Bank.
Також частину операцій проводили через офіс банку в Нью-Йорку.
В США змушують банк зберегти незалежний моніторинг, який слідкує за програмами відповідності діяльності фінустанови до необхідних норм.
Зазначається, що за незаконні операції банк на 200 млн доларів може оштрафувати Великобританія.