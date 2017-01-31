США оштрафували найбільший банк Німеччини за відмивання грошей РФ

31.01.17 17:00Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Deutsche Bank займався відмиванням російських грошей.

Сполучені Штати Америки на 425 мільйонів доларів оштрафували найбільший німецький банк Deutsche Bank. Причиною покарання стала схема "дзеркальних угод" з російськими акціями, повідомило DW.

Згідно з наданою інформацією, на фінансових операціях з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько 10 млрд доларів. В схемі були залучені клієнти, які купували акції в Росії і перепродували їх через лондонський філіал Deutsche Bank.

Також частину операцій проводили через офіс банку в Нью-Йорку.

В США змушують банк зберегти незалежний моніторинг, який слідкує за програмами відповідності діяльності фінустанови до необхідних норм.

Зазначається, що за незаконні операції банк на 200 млн доларів може оштрафувати Великобританія.

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