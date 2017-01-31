Москаль озвучил печальный прогноз по ситуации в Украине в 2019 году

31.01.17 15:30Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Досрочные парламентские выборы вряд ли случатся в Украине, но год выборов – 2019-й – будет ужасным.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль.

По его словам, возможность досрочных выборов в Раду зависит от политико-экономической ситуации в стране. Но уже скоро наступит 2019 год, когда страна будет выбирать парламент и президента.

"Уже не за горами 2019 год, который весь будет занят выборами. Полгода будем выбирать президента, полгода будем выбирать новый парламент. Уже не так долго осталось этого ждать. Я просто с ужасом и в холодном поту жду 2019 год", - заявил Москаль.

"Это будет сумасшедший год. Потому что сегодня популистов, активистов так много. Имеет он возможность пройти, не имеет...

А что они будут говорить избирателям? Только критиковать. Другого сегодня в Украине метода быть избранным в парламент никто не придумал. Ну, кроме как раздать деньги, продукты питания и критиковать власть", - подчеркнул губернатор.

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