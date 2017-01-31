Прокуратура Киева получила разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский

Дорошенко собираются поместить под стражу

Суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и разрешил задержать экс-главу банка Михайловский Игоря Дорошенко, обвиняемого в доведении банка до банкротства и хищении его имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Как сообщается, ходатайство было направлено в суд с целью изменения Дорошенко меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Прокуратура, провела проверку информации о болезни обвиняемого, предоставленной его адвокатом, и получила выводы медиков о том, что основания для госпитализации Дорошенко отсутствуют.

Напомним, ранее поступила информация о том, что экс-глава банка Михайловский сбежал из-под ареста.

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