Стало известно, сколько предпринимателей прекратили свою деятельность.

31.01.17 10:33Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

За декабрь – январь в Украине закрылось 128 тысяч предпринимателей. Это 7% от всего количества. Об этом рассказал на странице в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Большинство населения страны занято в торговле, поэтому с закрытых предпринимателей 41% пришелся на оптовую и розничную торговлю. Но я хотел отметить и позитив в такой тенденции.

Оставляя за ДФС функцию контроля и администрирования государство потратит на эти функции на 7% меньше денег. Это рабочее время администраторов и инспекторов, которые мы, как налогоплательщики, платим", - отметил Дорошенко.

Эксперт убежден, если предприниматели вновь начнут свою деятельность, они смогут легко и бесплатно снова зарегистрироваться.

" Государство виновато лишь в спешке, в котором это делалось. Когда люди были вынуждены платить деньги, чтобы срочно ликвидировать ФЛП и невозможность прогнозирования условий ведения бизнеса в Украине", - отметил эксперт.

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