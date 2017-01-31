Беларусь вводит ограничения на свинину из Донецкой области

Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

Беларусь вводит временные ограничения на поставку свинины из Донецкой области в связи с регистрацией там заболевания животных африканской чумой свиней.

Об этом говорится в указании Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, пишет БЕЛТА.

«Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода сообщает, что, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории Донецкой области зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней», — говорится в указании.

С 31 января вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этого региона Украины живых свиней, спермы хряков, свинины и продуктов ее переработки, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных.

Ограничения введены также в отношении кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

Кроме того, ограничен ввоз бывшего в употреблении оборудования для транспортировки свиней и сырья животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.

Указанные ограничения распространяются и на ввоз кормовых добавок для кошек и собак, готовых кошачьих и собачьих кормов, изготовленных из сырья, происходящего из Донецкой области, и не прошедших термическую обработку.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на территорию Беларуси из данного региона.