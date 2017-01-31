До Магадану етапували засудженого в РФ українця Литвинова - ЗМІ

31.01.17 09:00Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Засудженого в Росії за сфабрикованим обвинуваченням українця Сергія Литвинова етапували з колонії в Ростовській області до Магадану.

Про це повідомила координатор проекту "Слова свободи" Яна Гончарова, пише Українська правда. "За останньою інформацією, політв'язня українця Сергія Литвинова з колонії в Ростовській області етапували до Магадану.

У колонії підтвердили, сказавши, що його вивезли "кудись на північ", - написала вона. Як відомо, Литвинов був затриманий влітку 2014 року.

За версією слідства, він у складі українського добровольчого батальйону "Дніпро-1" вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. У Дніпрі-1 заявили, що у них ніколи не було такого бійця. 25 листопада 2015 року звинувачення в масових вбивствах з Литвинова були зняті, але одночасно було порушено справу про грабіж.

За версією слідства, українець разом з невідомими військовими відняв у громадянина Росії Олександра Лисенка два автомобіля. 20 квітня суд засудив Литвинова до 8,5 років колонії суворого режиму.

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