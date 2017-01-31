Итоги 30.01: ЧП в Авдеевке, блокада Донбасса

В Авдеевке обострилась ситуация, введен режим чрезвычайного положения.

Возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.

Стреляли в районе Авдеевской промзоны, Донецка и на Ясиноватском направлении. Сепаратисты заявляют, что после провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские силовики не прекратили обстрелов, а штаб АТО утверждает, что попытки штурма предпринимает ДНР.

После того, как сепаратисты повредили последнюю линию электропередач город остался без воды, электричества и теплоснабжения.

Отметим, что Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.

Он поручил созвать трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в городе, а МИД Украины потребовал от РФ немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Поздно вечером глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

Блокада Донбасса обострилась

Нардеп Владимир Парасюк сообщил, что на блокируемом ветеранами АТО участке железной дороге неизвестные срезали рельсы на Попасную.

"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", − отметил Парасюк.

В "Штабе блокады торговли с оккупантами" сообщили, что к инциденту не причастны участники акции, так как у них нет технических средств для этого.

В эксклюзивном комментарии Корреспондент.net директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский сообщил, что если продолжится блокирование, ТЭС, работающие на антраците, ввозимом с неподконтрольных территорий Донбасса, могут остановиться через полтора месяца.