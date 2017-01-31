Итоги 30.01: ЧП в Авдеевке, блокада Донбасса

31.01.17 08:32Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

В Авдеевке обострилась ситуация, введен режим чрезвычайного положения.

Возле Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.

Стреляли в районе Авдеевской промзоны, Донецка и на Ясиноватском направлении. Сепаратисты заявляют, что после провалившейся попытки прорыва в Авдеевской промзоне украинские силовики не прекратили обстрелов, а штаб АТО утверждает, что попытки штурма предпринимает ДНР.

После того, как сепаратисты повредили последнюю линию электропередач город остался без воды, электричества и теплоснабжения.

Отметим, что Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке.

Он поручил созвать трехстороннюю контактную группу из-за ситуации в городе, а МИД Украины потребовал от РФ немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня.

Поздно вечером глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что в связи с критической ситуацией в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение.

Блокада Донбасса обострилась

Нардеп Владимир Парасюк сообщил, что на блокируемом ветеранами АТО участке железной дороге неизвестные срезали рельсы на Попасную.

"Не знаю, кто это сделал, но я убежден, что это были сознательные украинцы, которым надоела война. Теперь точно никто никуда не поедет", − отметил Парасюк.

В "Штабе блокады торговли с оккупантами" сообщили, что к инциденту не причастны участники акции, так как у них нет технических средств для этого.

В эксклюзивном комментарии Корреспондент.net директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский сообщил, что если продолжится блокирование, ТЭС, работающие на антраците, ввозимом с неподконтрольных территорий Донбасса, могут остановиться через полтора месяца.

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.01.2017

Закругление верхнее-левое

13:458 николаевских улиц завтра временно будут лишены света

13:44В Николаеве пройдет акция «Николаев — чистый город»

13:28Немецкий банк заплатит $630 млн за отмывание российских денег

13:15В Николаеве неизвестные напали на директора одной из крупнейших школ

13:03В Ужгороде собака напала на пенсионерку и ее питомца. Видео

12:51На Николаевщине мошенницу, которая обманывала пенсионеров, приговорили к 5,1 годам

12:33Николаевщина заняла 13 место в экологическом рейтинге областей Украины

12:15Гостиница в тюрьме

12:10Николаевский морской порт перевалил свой первый миллион в этом году

12:00Прокуратура Киева получила разрешение на задержание экс-главы банка Михайловский

11:45Японцы построили карбоновую «Тойоту» с 800-сильным мотором (видео)

11:35Россия и боевики пообещали остановить обстрелы на 7 часов в адской Авдеевке

11:28В Украине дорожает почти все: что будет с ценами в феврале

11:13В медицинских учреждениях Николаева появятся "окошки жизни" для подкидышей

10:36На Николаевщине "подруга" дважды крала мобильные телефоны у женщины

10:33Стало известно, сколько предпринимателей прекратили свою деятельность.

10:22200 шахтеров оказались под землей на шахте имени Засядька

10:17Коммунальщики требуют дотаций из бюджета

10:09Мать, бросившая на Николаевщине новорожденную дочь, оставила прощальную записку

10:00Бенедикт Камбербэтч снялся в музыкальном клипе (ВИДЕО)

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Страницы фотоальбома. Фото: Николаевский облсовет

17.01.17 13:441280

На Николаевщине к юбилею села презентовали исторический фотоальбом

17.01.17 13:591080

Николаевские оперативники задержали серийного грабителя

17.01.17 14:061300

Верховная Рада ввела электронные билеты в городском транспорте

17.01.17 14:141180

Порт Южный, Южную и Юго-Западную ж/д переименуют

Самые читаемые

17.01.17 18:0018370

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212620

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:417560

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

18.01.17 14:267310

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама