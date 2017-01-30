Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе Президент Украины выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Германии. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в измерении. Петр Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в том числе в районе Авдеевки. Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама