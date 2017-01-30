16.01.17 23:112250
Порошенко и новый глава МИД Германии обсудили ситуацию на Донбассе
|30.01.17 21:00
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Президент Украины выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков
Президент Украины выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Зигмара Габриэля с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Германии. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и состояние выполнения Минских договоренностей, прежде всего в измерении.
Петр Порошенко выразил обеспокоенность значительными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских боевиков, в том числе в районе Авдеевки.
Глава государства подчеркнул важность сохранения санкций в отношении РФ, пока Москва в полном объеме не выполнит своих обязательств в рамках Минских договоренностей, и пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым.